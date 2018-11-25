عامر حسين: أبو ريدة ألغى قرار رفض استقدام حكام أجانب لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أخطر بضرورة تلبية طلب نادي بيراميدز، باستقدام طالب تحكيم أجنبي لمباراته أمام النجوم.

وكان بيراميدز انتقد رفض اتحاد الكرة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام النجوم المقرر لها 28 نوفمبر.

وأضاف حسين في تصريحات لقناة أون سبورت "تواصلت مع هاني أبوريدة، لم أكن أعرف بموضوع الخطاب لأنه وصل لجنة الحكام".

وتابع "اتفقت مع رئيس اتحاد الكرة على تسهيل على الأندية، والأهم أن الحكم الأجنبي يريح اتحاد الكرة لا يعرف أي طرف".

وأردف "هاني أبوريدة أبدى غضبه لأن أحدا لم يبلغه بوصول خطاب نادي بيراميدز، وقام بالاتصال بالمدير التنفيذي وأخطره بتنفيذ طلب بيراميدز".

وختم "لم أحدد وقتا في اللائحة، قلت بوقت كافي تحدده لجنة المسابقات، وقمت بإلغاء عدد الأيام بسبب عدد الارتباطات العديدة، وأحمد حسن المستشار الفني لنادي بيراميدز يمتلك كل الحق".