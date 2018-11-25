تأجيل نهائي كوبا ليبرتادوريس لمدة 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اصدر اتحاد الكرة بأمريكا الجنوبية، قرارا بتأجيل مباراة السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت رسميًا بنهائي كوبا لييبرتادوريس إلى العاشرة مساء غد الأحد.

وكانت مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس "كأس أمريكا الجنوبية للأندية الأبطال" بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، مقرر لها أن تقام مساء السبت في تمام العاشرة مساء على ملعب مونيمينتال بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في مواجهة الذهاب، التي احتضنها ستاد بومبونيرا الخاص بفريق بوكا جونيورز، وتبعًا للوائح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم لا تُعتمد قاعدة أفضلية الأهداف خارج الأرض في نهائي البطولة.

وتلقى فريق بوكا جونيورز دعمًا جماهيريًا استثنائيًا، قبل توجهه إلى ملعب مونيمينتال، لخوض اللقاء المصيري، والذي سيمنح الفائز لقب كوبا ليبتادوراس، بالإضافة إلى بطاقة تأهل إلى كأس العالم للأندية بالأراضي الإماراتية.

وشهدت الساعات التى سبقت إقامة المبارة احداثا مؤسفة، بعدما تعرضت حافلة فريق بوكا جونيورز لرشق بزجاجات المياه والحجارة، أثناء وصولها لمحيط ملعب مونيمينتال.

وتعرض عدد من لاعبي بوكا جونيورز للإصابة بالاختناق بسبب إطلاق غاز مسيل للدموع لتفريق الجماهير التي حاولت الاعتداء على حافلة الفريق.