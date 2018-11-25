فيريرا يكشف موقفه من تدريب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة - (د ب أ):

نفى البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب السد القطري نيته الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة رافضا الحديث أيضا عن مستقبله مع الفريق .

وترددت شائعات حول اهتمام الأهلي المصري بالتعاقد مع فيريرا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت اقالته بعد الخروج من منافسات البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي ،وقبلها خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الترجي التونسي .

وأكد فيريرا أن هذه الأنباء مجرد قصص وليست صحيحة على الإطلاق .

وسبق لفيريرا أن تولى تدريب فريق الزمالك المصري موسم 2015 / 2016، وحقق معه لقبي الدوري والكأس بعد غياب طويل .

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع العربي في ختام الجولة الـ13 من الدوري القطري ،أنه يركز مع السد الذي تنتظره العديد من المؤجلات محليا بسبب انشغال الفريق بخوض منافسات بطولة دوري ابطال آسيا ،ويريد الفوز فيها جميعا للدخول بقوة في أجواء المنافسة مع الدحيل المتصدر .

وهنأ المدرب البرتغالي لاعبي السد على ما قدموه خلال مواجهة العربي التي انتهت لمصلحة السد بثلاثية نظيفة ، وقال : "فريقي لعب بشكل جاد وتم نسيان مباراة الدور الأول والتي حققنا فيها الفوز بنتيجة عريضة، نجحنا في تسجيل الهدف الأول الذي حفزنا كثيرا وجعلنا نسيطر على المباراة".

وأضاف :"هنأت لاعبي المنتخب على أدائهم خاصة وهم عائدون من رحلة مرهقة وهدفنا كان الفوز بالمباراة وحققنا هذا الهدف ولولا الارهاق لكان باستطاعتنا توسعة الفارق وزيادة النتيجة ".

وحول إصابة جابي ، قال فيريرا :"لا أعتقد أن إصابة جابي كبيرة وسننتظر الفحص الطبي، وانا خائف كثيراً من الاصابات خاصة وأن الفريق أمامه 5 مباريات حتى التوقف المقبل وسنلعب كل 3 أيام مباراة".

وأختتم فيريرا حديثه قائلا :"يتوجب علينا الفوز في كل مواجهتنا المقبلة اولاً ثم بعد ذلك التفكير في الاخرين، وسنعمل على تحقيق ذلك خلال المرحلة المقبلة".