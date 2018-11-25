رياضة | عاجل.. نجم العين الإماراتي يوجه صدمة قوية للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم العين الإماراتي يوجه صدمة قوية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، موقفه من الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد "الشحات" في تصريحات تليفزيونية أن النادي الأهلي لم يتفاوض معه بشكل رسمي حتي الآن، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء قد تكون تواصلت مع مسؤولي نادي العين بشأن التعاقد معي.

وأوضح "الشحات" أنه لم يتخذ قرارًا بخصوص الانتقال إلى الأهلي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سوف يقرر ذلك بعد مشاركته مع العين في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات الشهر المقبل.

ومن ناحية أخرى أكد "الشحات" عن رضاه التام علي مستواه مع فريق العين الاماراتي وقال: " اقوم بتنفيذ تعليمات المدرب وكل ما يطلب مني داخل الملعب، وذلك في كثير من الأحيان يكون أهم من تسجيل الأهداف".