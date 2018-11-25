رياضة | ميمي عبد الرازق: اعترضت على تواجد مصطفى يونس بالجهاز الفني للمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميمي عبد الرازق: اعترضت على تواجد مصطفى يونس بالجهاز الفني للمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ميمي عبدالرازق، مدرب المصري السابق، أنه اعترض على تولي مصطفى يونس، منصب مدير الكرة بالفريق، بعد توليه تدريب الفريق بيوم واحد.

وقال ميمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " توليت تدريب المصري البورسعيدي بناء على تعليمات رئيس مجلس الإدارة، ونفذت كل التعليمات وقمت بتشكيل الجهاز الفني".

وأكمل: "تفاجئت في اليوم التالي، بقرار بتواجد مصطفى يونس وحسن نصر ضمن الجهاز، لكن اعترضت على توليه لأنه كان كان مدير فني منذ 20 عامًا، وكان الرد أنها صلاحيات إدارية".