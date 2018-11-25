رياضة | رسميا .. إلغاء مباراة بوكا جونيورز وريفربليت في نهائي كأس الليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا .. إلغاء مباراة بوكا جونيورز وريفربليت في نهائي كأس الليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد الأرجنتيني عن تأجيل مباراة بوكا جونيورز ضد ريفيربليت ليوم غد وعدم خوض اللقاء اليوم، وذلك بسبب الأحداث المؤسفة التي حدثت قبل اللقاء.

إلغاء مباراة بوكا جونيورز وريفربليت في نهائي كأس الليبرتادوريس

ويعد هذا الإلغاء بعد تأجيل المباراة لثلاث مرات، حيث تأجلت المباراة لمدة ساعة في البداية ثم ساعة ونصف، قبل الإعلان عن إلغائها رسميا.

وسوف تقام المباراة اليوم الأحد في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

‏وألقت جماهير الريفيربليت على لاعبي البوكا رذاذ الفلفل خارج ملعب المباراة، من أجل التأثير علي اللاعبين قبل بداية مباراة المباراة

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة التعادل 2-2 علي ملعب البوكا جونيورز، وكان من المقرر أن تقام مباراة اليوم في العاشرة مساءً.