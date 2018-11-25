رياضة | عاجل .. "للمرة الثالثة" تأجيل نهائي كأس الليبرتادوريس لمدة نصف ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. "للمرة الثالثة" تأجيل نهائي كأس الليبرتادوريس لمدة نصف ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد الأرجنتيني عن تأجيل مباراة بوكا جونيورز ضد ريفيربليت لمدة نصف ساعة أخرى، وذلك بسبب الأحداث المؤسفة التي حدثت قبل اللقاء.

ويعد هذا التأجيل هو الثالث للمباراة، حيث تأجلت المباراة لمدة ساعة في البداية ثم ساعة ونصف، قبل الإعلان عن تأجيلها مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

‏وألقت جماهير الريفيربليت على لاعبي البوكا رذاذ الفلفل خارج ملعب المباراة، من أجل التأثير على اللاعبين قبل بداية مباراة المباراة.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة التعادل 2-2 على ملعب البوكا جونيورز، وكان من المقرر أن تقام مباراة اليوم في العاشرة مساءً.