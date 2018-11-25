رياضة | عاجل.. براتو يقود هجوم ريفربليت أمام بوكا جونيورز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. براتو يقود هجوم ريفربليت أمام بوكا جونيورز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارسيلو جالاردو المدير الفني لنادي ريفيربليت الأرجنتيني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بوكا جونيورز، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : أرماني خط الدفاع : مونتيل، مايدانا، بينولا، كاسكى خط الوسط : بيريز، بونزيو، بالاسيوس، فيرنانديز، مارتينيز خط الهجوم : براتو

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