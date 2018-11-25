رياضة | اهم اخبار الكرة العالمية يوم السبت 24-11-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اهم اخبار الكرة العالمية يوم السبت 24-11-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت كل الدوريات الأوروبية يوم السبت 24 نوفمبر 2018، وذلك بعض التوقف الدولي الفيفا للمنتخبات، من أجل خوض بعض المنافسات القارية.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم اخبار الكرة العالمية يوم السبت.

- الدوري الإنجليزي :-

نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز برباعية نظيفة ضد منافسه نادي وست هام، بينما وقع اليونايتد في فخ التعادل امام كريستال بالاس بالأولدترافورد، وحسم توتنهام ديربي لندن لصالحه بثلاثة أهداف أمام تشيلسي علي ملعب ويمبلي، ومحمد صلاح يسجل في فوز ليفربول بثلاثية أمام واتفورد، وليستر سيتي يخطف تعادل مثير من ملعب برايتون، ورانييري يحقق انتصاره الأول مع فولهام.

- الدوري الإسباني :-

خطف نادي برشلونة الإسباني التعادل من أتليتكو مدريد في الوقت القاتل بهدف البديل عثمان ديمبلي بعد إحراز كوستا التقدم للاتليتك، وإيبار يقسو علي ريال مدريد ويذيق سولاري الهزيمة الأولي له مع الملكي.

- الدوري الإيطالي :-

يوفنتوس يواصل انتصاراته بالكالتشيو بفوز جديد أمام سبال بهدفي رونالدو وماريو مانذوكيتش، وحقق الإنتر انتصار كبير أمام فروزينوني بثلاثية علي السان سيرو، بينما فشل روما في الفوز أمام اودينيزي وخسر بهدف نظيف.

- الدوري الألماني :-

بوروسيا دورتموند يواصل انتصاراته بالدوري الألماني بفوز جديد علي ماينز بثنائية، واستمر بايرن ميونخ في نتائجه السيئة مع مدرب كوفاتش، ويتعادل بنتيجة 3-3 علي ملعبه، وحسم التعادل الايجابي بثلاثة أهداف لكل فريق المباراة المثيرة بين هوفنهايم وهيرتابرلين.

- الدوري الفرنسي :-

إيدسون كافاني يقود باريس سان جيرمان لتحقيق انتصار صعب ضد تولوز بهدف تظيف، قبل الموقعة المنتظرة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

- التأجيل عنوان نهائي كأس الليبرتادوريس، حيث بعد الأحداث المؤسفة تأجلت المباراة لمدة ساعتين ونصف، ولم تقام حتي الان، وتعرض لاعبي بوكا جونيورز بإصابات خطيرة علي مستوي العين والساقين، وحضور رئيس الإتحاد الدولي يجبر المباراة أن تقام الليلة.