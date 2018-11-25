رياضة | بوتشيتينيو: كانت لدينا الرغبة في الفوز.. وأتفهم سبب إحباط جماهيرنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتشيتينيو: كانت لدينا الرغبة في الفوز.. وأتفهم سبب إحباط جماهيرنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى أنه عندما يفوز فريقه تكون الخطة من المدرب، واليوم كانت هناك رغبة للفوز على تشيلسي
وقال بوتشيتينيو في تصريحات صحفية: "يوجد لدينا تحدي الان وهو المحافظة على المنافسة والمحافظة على هذا الاداء ، النقاط الثلاث مهمة ونحتاج لاستخدامها كمثال في المستقبل، من الصعب على الجماهير المجيء الى ويمبلي".
وأضاف: "أتفهم الاحباط الذي يحيط جماهيرننا بأن ليس لدينا ملعب جديد، لا استطيع أن اطلب منهم اكثر مما يقدمونه، لا أعتقد ان هذا افضل أداء قدمناه خلال الموسم، اللاعبون يستحقون النتيجة، كان لهم كل الفضل اليوم، لقد كانوا رائعين جدًا".
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