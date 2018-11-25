كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفلت من الهزيمة بتعادل قاتل مع أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة برشلونة وأتلتيكو في اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو. سجل هدف الأتلتي الأول اللاعب دييجو كوستا في الدقيقة 77 وتعادل برشلونة عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 90. ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 25 في المركز الأول بينما وصل أتلتيكو مدريد للنقطة 24 في المركز الثاني.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | برشلونة يفلت من الهزيمة بتعادل قاتل مع أتلتيكو مدريد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .