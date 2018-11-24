رياضة | مدرب الفيصلي: تعطيل الهلال وضعنا في الطريق الصحيح بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الفيصلي: تعطيل الهلال وضعنا في الطريق الصحيح بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب البرازيلي شاموسكا، المدير الفني لفريق الفيصلي السعودي، عن سعادته بتحقيق نقطة إيجابية من المتصدر الهلال.

وقال شاموسكا في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة: "النتيجة إيجابية، عملنا على أن نحقق فوزًا في المباراة، كان لدينا تفاؤل، وفي الشوط الثاني عدنا إلى الدفاع من أجل إقفال المناطق الخلفية وتقدمنا واستطعنا تسجيل الهدف".

واختتم بقوله: "الهلال فريق متميز، وكان علينا أن نظهر بمجهود أكبر، والأهم لدينا هي ردة الفعل، ونحن أول فريق استطاع إيقافه، وهذا يجعلنا في الطريق الصحيح، خاصة أننا عملنا في المعسكر بشكل جيد، وحسين القحطاني كان من العناصر المميزة خلال معسكر الكويت ويستحق المشاركة".