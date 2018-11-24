رياضة | شالكه يسحق نورنبرج بخماسية

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فاز فريق شالكه، اليوم السبت، على ضيفه نورنبرج، بنتيجة 5-2، في إطار الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الألماني.
وبهذا الفوز، رفع شالكه رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد نورنبرج عند 10 نقاط.
سجل لأصحاب الأرض، ستيفين سكرزيبسكي "هدفين" وأمين حارث وجويدو برجشتالر وباستيان أوتشيبكا.
وأحرز هدفي الضيوف، فيديريكو بالاسيوس وآدم زرلاك.وشهد اللقاء، حالة طرد لمدافع نورنبرج، روبيرت باور، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وبهذا الفوز، رفع شالكه رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد نورنبرج عند 10 نقاط.
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