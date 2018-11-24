رياضة | شالكه يسحق نورنبرج بخماسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شالكه يسحق نورنبرج بخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق شالكه، اليوم السبت، على ضيفه نورنبرج، بنتيجة 5-2، في إطار الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري الألماني.

سجل لأصحاب الأرض، ستيفين سكرزيبسكي "هدفين" وأمين حارث وجويدو برجشتالر وباستيان أوتشيبكا.

وأحرز هدفي الضيوف، فيديريكو بالاسيوس وآدم زرلاك.

وشهد اللقاء، حالة طرد لمدافع نورنبرج، روبيرت باور، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز، رفع شالكه رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد نورنبرج عند 10 نقاط.

