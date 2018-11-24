رياضة | حسين القحطاني: سعيد بالتسجيل في مرمى الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين القحطاني: سعيد بالتسجيل في مرمى الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسين القحطاني، لاعب فريق الفيصلي السعودي، على سعادته البالغة بتسجيله هدفًا في مرمى الهلال وحصد نقطة التعادل لصالح فريقه.

وخيم التعادل على مباراة الفيصلي والهلال بنتيجة 1-1 اليوم السبت، في الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال القحطاني إن الفيصلي كان ندا قويا للهلال طوال المباراة، وأضاف :"حاولنا الهجوم والضغط مبكرا على الهلال والمدرب طالبنا بعدم الخوف"

وأردف: "قاتلنا لآخر دقيقة في المباراة ونجحت في تسجيل هدف التعادل بمساعدة زملائي، ولكن في آخر ربع ساعة اللعب صار عشوائي من الفريقين".

وأضاف: "المدرب حلل المنافس جيداً ونقاط قوتنا وضعفنا ولعبنا على هذا الأساس".

وحول الاحتفال عقب المباراة أشار القحطاني إلى أن الفرحة الكبيرة كانت لسببين الأول للهدف المتأخر والثانية التسجيل في مرمى المتصدر.