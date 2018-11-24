رياضة | عاجل.. الزمالك يباغت الأهلي ويقترب من خطف صفقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يباغت الأهلي ويقترب من خطف صفقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك، جهوده لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرسل إدارة الزمالك فاكسا رسميا خلال ساعات إلى نادي وادي دجلة، من أجل الدخول في مفاوضات لضم لاعب وسط الأخير، محمد محمود.

ويرغب الزمالك في الحصول على خدمات محمد محمود، بناء على توصية من أكثر من مدرب في الزمالك، بسبب صغر سنه، إلى جانب أنه أصبح لاعبا دوليا، كما أنه سيكون بديلا مميزا، للاعب الوسط فرجاني ساسي، بجانب حرمان الأهلي من ضمه.

ومن المنتظر أن يرسل الزمالك الفاكس بشكل رسمي، اليوم السبت، لمزاحمة الأهلي على الصفقة.