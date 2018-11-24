رياضة | رابط ثابت سريع .. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر HD .. يلا شوت مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر

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يحل نادي برشلونة اليوم ضيفاً على نادي اتلتيكو مدريد في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الأسباني الدرجة الأولى، ويسعى برشلونة بقيادة فالفيردي للفوز في المباراة للحفاظ على المركز الأول في الدوري حيث يفصلهم نقطة واحدة عن إشبيلية التي تأتي في المركز الثاني في البطولة بعد نهاية الجولة الثانية عشر.

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موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

ويلتقي الفريقين في تمام الساعة التاسعة وخمس أربعين دقيقة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات العربية، وتقوم قناة bein sport HD 3 بإذاعة اللقاء ويُعلق على المباراة الكابتن عصام الشوالي.

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نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

يعاني البارسا من النتائج السيئة في الفترة الأخيرة مما أثار سخط الجماهير، ويستعين اليوم فالفيردي مدرب البارسا باللاعب عثمان ديمبلي في المباراة أمام اتلتيكو مدريد حيث دخل ديمبلي القائمة بعد الهجوم الذي تعرض له من الصحافة في الأيام الماضية.

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متابعة المباراة:

وصول الفريقان لملعب اللقاء

نزول اللاعبين لإجراء الإحماء قبل المباراة

انتهاء عملية الإحماء وذهاب اللاعبين إلى غرفة الملابس.

بداية اللقاء الآن

الدقيقة 5: هجمة من جانب أتلتيكو مدريد والدفاع يتصدى بقوة

الدقيقة 10: تمريرات في وسط الملعب واستحواذ من جانب برشلونة.

الدقيقة 18: برشلونة يُحاصر اتلتيكو في وسط ملعبهم.

الدقيقة 36: ضغط متواصل من برشلونة ومحاولات لإحراز الهدف الأول

نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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يقف التاريخ بجانب برشلونة قبل مواجهة الليلة، حيث فازت برشلونة على اتلتيكو مدريد قبل مباراة اليوم 35 مرة، بينما تعادل الفريقين في 17 مباراة، واقتنصت مدريد الفوز في 17 مباراة، ومن الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يقع في المركز الثالث من الترتيب بعد إشبيلية الذي يتساوى معها في النقاط، ويسعى اتلتيكو مدريد اليوم للفوز لينفرد بالصدراة.

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