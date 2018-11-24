رياضة | بعد تعثر الهلال أمام الفيصلي.. رقم النصر يظل صامدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعثر الهلال أمام الفيصلي.. رقم النصر يظل صامدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كاد الفريق الألو لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أن يُحطم رقم غريمه النصر في عدد مرات الفوز المتتالي، ضمن تاريخ الدوري السعودي منذ انطلاقته، لولا تعثره اليوم بالتعادل في الجولة العاشرة ضد الفيصلي بهدف لمثله.

الجدير بالكر أن النصر يمتلك عدد مرات الفوز المتتالي في الدوري السعودي برصيد 13 مباراة موسم 2013/ 2014، تحت قيادة الأورغوياني كارينيو، الذي نجح في نهاية ذلك الموسم بالتتويج باللقب.

وحصد الهلال الفوز في 9 مباريات متتالية منذ انطلاقة الدوري، وكان مرشحًا فوق العادة لتحطيم رقم النصر في الجولات القادمة والابتعاد بفارق نقطي عن أقرب منافسيه النصر الذي يحتل المركز الثاني.