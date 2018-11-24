رياضة | انطلاق الان بث مباشر .. يلا شوت مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | بدات مشاهدة مباراة Barcelona ضد Atletico بث مباشر live

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انطلاق الان بث مباشر .. يلا شوت مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | بدات مشاهدة مباراة Barcelona ضد Atletico بث مباشر live

اتلتيكو مدريد - برشلونة .. الأرقام قبل الأقدام

لم يفز أتليتيكو مدريد في آخر 16 مباراة لعبها أمام برشلونة في الليغا (ت 4 خ 12)، ثاني أسوأ سلسلة له أمام فريق واحد في دوري القمة (23 أمام ريال مدريد).

آخر فوز لأتليتيكو مدريد على برشلونة في الليغا كان في فبراير 2010 (2-1) – كان الفريقان حينها تحت قيادة كويكي سانشيز فلوريس وبيب غوارديولا.

انطلاق الان بث مباشر .. يلا شوت مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | بدات مشاهدة مباراة Barcelona ضد Atletico بث مباشر live

لم يفز أتليتيكو مدريد في آخر 6 مباريات لعبها أمام فرق كاتلونية في الدوري (ت 3 خ 3).

حصد أتليتيكو مدريد أكبر عدد من النقاط على أرضه في الليغا هذا الموسم (16 – ف 5 ت 1).

قد يخسر برشلونة في مباراتين متتاليتين في الليغا لأول مرة منذ أبريل 2016 (3).

انطلاق الان بث مباشر .. يلا شوت مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | بدات مشاهدة مباراة Barcelona ضد Atletico بث مباشر live

سجل لاعب برشلونة ليونيل ميسي 28 هدفاً أمام أتليتيكو مدريد في جميع المنافسات – لم يسجل أكثر سوى أمام إشبيلية (32).

خاض لاعب أتليتيكو مدريد دييغو كوستا 9 مباريات أمام برشلونة في الليغا دون أن يسجل، أكثر من أمام أي فريق آخر.

ساهم لاعب برشلونة لويس سواريز في إحراز 11 هدفاً في 13 مباراة لعبها أمام أتليتيكو مدريد في جميع المنافسات (سجل 7 صنع 4).

انطلاق الان بث مباشر .. يلا شوت مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | بدات مشاهدة مباراة Barcelona ضد Atletico بث مباشر live

فاز مدرب أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني مرتين فقط في 23 مباراة خاضها أمام برشلونة في جميع المنافسات (ت 8 خ 13).

خسر مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي 6 مرات في 11 مباراة خاضها كمدرب أمام دييغو سيميوني في الليغا (ف 1 ت 4).

انطلاق الان بث مباشر .. يلا شوت مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد | بدات مشاهدة مباراة Barcelona ضد Atletico بث مباشر live