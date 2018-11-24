الان تتابع جماهير ريفربليت تعتدي على لاعبي بوكاجونيورز .. وأنباء عن تأجيل المباراة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات تعرض لاعبان من بوكاجونيورز لإصابات بالغة بعد الاعتداء على حافلة الفريق

مما ينذر باحتمالية إلغاء المباراة أو تأجيلها بسبب حالات الشغب من جماهير ريفربليت ولدواعي أمنية.

وأعلنت أبو ظبي الرياضية أنه سيتم نقل لاعب بوكاجونيورز باولو بيريز إلى المستشفى حيث يعاني من حالة إعياء شديدة وجروح جسدية تتطلب التدخل الطبي كما يعاني كارلوس تيفيز من حالة تقيؤ

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ريفربليت تعتدي على لاعبي بوكاجونيورز .. وأنباء عن تأجيل المباراة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .