تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

واصل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الانجليزي، بعد الفوز الكبير الذى حققه اليوم السبت خارج أرضه على مضيفه وست هام يونايتد 4-0 ، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الانجليزي

ووصل مانشستر سيتي للنقطة 35 فى صدارة الدوري الانجليزي، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ليفربول الذى حقق الفوز خارج الأرض على واتفورد بثلاثية نظيفة ليصل للنقطة 33.

وخطف توتنهام المركز الثالث بعد أن حسم ديربي لندن لصالحه على حساب تشيلسي 3-1 ليصل إلى النقطة 30 ، فيما توقف رصيد البلوز عند 28 نقطة فى المركز الرابع.

أما مانشستر يونايتد الذى سقط فى فخ التعادل امام ضيفه كريستال بالاس فوصل للنقطة 21 فى المركز السابع.