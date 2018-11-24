نهائي كوبا ليبرتادورس مهدد بالتأجيل بعد الاعتداء على حافلة بوكا جونيورز

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية في نبأ عاجل عن إمكانية تأجيل مباراة العودة لنهائي بطولة كوبا ليبرتادورس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز قبل موعد إقامتها بدقائق معدودة.

وأفادت الصحيفة أن كان هناك اعتداء على حافلة نادي بوكا جونيورز من قبل جمهور المنافس، وقت وصول الحافلة إلى ملعب المونومنتال معقل ريفر بليت.

ويجتمع في الوقت الحالي رئيسي الناديين لبحث إمكانية تأجيل المباراة من عدمها، لضمان سلامة الجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري للفريقين.

وتعرض "بابلو بيريز" لاعب من بوكا جونيورز للإصابة في الفم بحسب الصحفي "مارتن كوستا" بسبب قذف جمهور ريفر بليت الحافلة، وطُلب نقله للمستشفى بجانب زميله "خارا".

وتحاول الشركة بحسب الصحيفة أن تفض الاشتباكات بين الجمهورين قبل المباراة في محاولة السيطرة على الأجواء، لكن خيار تأجيلها متاحاً وبقوة وربما تقام يوم غداً الأحد مثلما حدث في مباراة الذهاب بسبب أحوال الطقس السيئة.