جماهير ريفر بليت تهاجم حافلة بوكا جونيور بـ"الفلفل"

ألقت جماهير ريفر بليت الأرجنتينى حجارة على حافلة نادي بوكا جونيورز، أثناء توجهها إلى ملعب مونومنتال، لخوض إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018.
بوكا جونيورز يحل ضيفا على منافسه ريفر بليت في إياب نهائي دورى أبطال أمريكا الجنوبية، بعد أن انتهى الذهاب بالتعادل 2-2 على ملعب لا بومبونيرا.
إلا أن جماهير ريفر أشعلت المباراة قبل حوالي ساعتين على انطلاقها، إذ رقشت حافلة بوكا بالحجارة، مما دفع أفراد الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع الذي أثر بدوره على لاعبي بوكا.
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