رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يتدخل لإنهاء أزمة مباراة "سوبر كلاسيكو"

تداول مستخدمو موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" فيديوهات لغرفة خلع ملابس بوكا جونيورز بعد الإعتداء الذى تعرضت له حافلة الفريق من قبل جماهير ريفر بليت، قبل إنطلاق لقاء إياب نهائي كأس الليبرتادوريس التى أجبرت السويسرى جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم للتدخل لحل الأزمة.

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية عن تأجيل موعد إنطلاق مباراة ريفربليت ضد غريمه التقليدى بوكا جونيورز فى إياب نهائي كأس الليبرتادوريس لمدة ساعة واحدة، على أن تنطلق فى تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم على ملعب "المونيمونتال"، بعد واقعة إعتداء جماهير الريفر على حافلة فريق البوكا.

وأظهرت تلك الفيديوهات تأثر عدد كبير من لاعبو فريق بوكا جونيور بالإعتداء عليهم من قبل جماهير ريفربليت، لحظة وصولهم إلى ملعب "المونيمونتال".

كانت جماهير ريفربليت قد اعتدت على حافلة بوكا جونيورز لحظة وصوله إلى ملعب "المونيمونتال"، مما تسبب فى تعرض عدد من لاعبى فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين قبل أسبوعين فى معقل بوكا جونيورز "البومبونيرا" قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2 – 2.