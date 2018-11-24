شكرا لقرائتكم يوفنتوس يفوز بسهولة على سبال بهدفى رونالدو وماندزوكيتش.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز يوفنتوس بسهولة على ضيفه سبال، بهدفين مقابل لا شئ، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى الجولة الـ13 من الدورى الإيطالى.

انتهى الشوط الأول بتقدم البيانكونيرى بهدف احرزه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 28 بعد أن استقبل الكرة العرضية من الركلة الحرة مباشرة فى مرمى المنافس، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف فى الموسم الحالى للكالتشيو.

وفى الشوط الثانى أضاف الكرواتى ماريو مانزوكيتش الهدف الثانى فى الدقيقة 60.

وبذلك يحتل اليوفى صدارة جدول التريب برصيد 37 نقطة، بينما سبال فى المركز الـ15 برصيد 13 نقطة.



رونالدو يحتفل بالهدف

النجم البرتغالى

رونالدو

ماريو ماندزوكيتش