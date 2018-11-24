شكرا لقرائتكم جماهير ريفربليت تهاجم بوكاجونيور بـ"بودرة الفلفل" وتعتدى على الحافلة.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرضت حافلة فريق بوكا جونيورز لهجوم قوي من جماهير ريفر بليت أثناء وصولها الملعب، قبل انطلاق المباراة المرتقبة فى العاشرة مساء اليوم فى ايابا نهائى كأس ليبرتادوريس.

وأدى الهجوم الى كسر 3 نوافذ من الحافلة أثناء قذفها بالحجارة وغاز مسيل للدموع وبودرة الفلفل، مما أدى الى تعرض بعض اللاعبين الى الاغماء والقيء لبعض اللاعبين أمثال تيفيز ، وانشوب ، إسبينوزا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 على ملعب "بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز.