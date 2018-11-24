شكرا لقرائتكم السواط: الثقة والإصرار وراء نقاط الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عبدالمجيد السواط، لاعب التعاون إن الثقة والتركيز والإصرار على حصد الثلاث نقاط سبب الانتصار على الاتفاق 4-2 في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السواط أن اللاعبين عقدوا العزم في غرفة الملابس على تحقيق الفوز في الشوط الثاني وهو ما تحقق بالفعل. وأوضح عبدالمجيد أن الفريق طبق تعليمات المدرب خلال المباراة مؤكداً إنه كان بإمكانهم تسجيل أكثر من 4 أهداف.