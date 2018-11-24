شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعب فى الإسماعيلى سنة أولى أفريقيا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلي لمباراة ماسيجير نيجوزى أمام الإسماعيى والمقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. ويتواجد 14 لاعب من قائمة الدراويش لم يسبق لهم التواجد أفريقيا وهم .. حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى. خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور- باهر المحمدي – أحمد أيمن – محمد هاشم. خط الوسط .. عماد حمدي – نادر رمضان – محمد الضرف – عمر الوحش – محمد صادق – كريم بامبو- عبد الرحمن مجدي – وجيه عبد الحكيم – لسعد الجزيرى. خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا – شكري نجيب. فيما تواجد الخماسى محمد مجدى حارس المرمى ومحمد مجدى قلب الدفاع وعمر الوحش وكريم بامبو ولسعد الجزيرى ببطولات افريقيا من قبل.

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