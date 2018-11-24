شكرا لقرائتكم خبر عن دش ساخن من كشرى للاعبى الترسانة وإيقاف المستحقات لحين عودة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر مجلس إدارة الترسانة إيقاف مستحقات اللاعبين لحين عودة الانتصارات عقب تعادل الفريق الخميس الماضى أمام القناة بالإسماعيلية بهدف مقابل هدف فى الجولة العاشرة من المجموعة الثانية لدورى القسم الثانى .

وقد شهد تدريب اليوم دش ساخن من أحمد كشرى المدير الفنى للفريق للاعبى الفريق على هامش تدريب اليوم وطالبهم بضرورة التحلى بروح النصر خلال المباريات الثلاث المقبلة قبل نهاية الدور الأول .

واكد كشرى للاعبين أن المباريات الثلاث المقبلة يعتبرها لقاءات كئوس ولن يقبل فيها أى تهاون خاصة وأنها ستجعل الفريق يعود لدائرة المنافسة من جديد .

يذكر أن الترسانة يحتل المركز الخامس بجدول المجموعة برصيد 16 نقطة وبفارق أربع نقاط كاملة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 20 نقطة .