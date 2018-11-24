شكرا لقرائتكم خبر عن سليم يلتقي الفولى لدعم ملف مصر لاستضافة تصفيات أفريقيا للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو علي إجراء عدة مقابلات متتالية مع اللواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي و رئيس الاتحاد الافريقي على هامش حضوره فاعليات نهائي بطولة الجائزة الكبري بإماراة الفجيرة بالإمارات. وجاء الاجتماع من أجل دعم ملف مصر الخاص بالتقدم باستضافة التصفيات الافريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. و قد أعرب اللواء الفولي بتقديره لمستوي و جودة الملف المصري، مؤكدا أن مصر قادرة على تنظيم أكبر البطولات الكبري . وأشاد عمرو سليم بدوره عن تقديره لجهود اللواء فولي في دعم الاتحاد المصري داخل الاتحاد الدولى .

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