شكرا لقرائتكم خبر عن شطة يكشف موعد نتيجة التحقيقات مع الحكم الزامبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عبد المنعم شطة نجم النادي الأهلي الأسبق ورئيس اللجنة الفنية السابق بالإتحاد الأفريقي، أن نتائج التحقيقات، حول تورط حكم مباراة إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي وأول أغسطس الكونغولي،ستنتهي بعد كأس العالم للأندية .

وأوضح شطة خلال تصريحات تليفزيونية : " الاتحاد الأفريقي أجل نتيجة التحقيقات مع الحكم الزامبي حتى نهاية كأس العالم للأندية ، لمشاركة فريق الترجي التونسي بالبطولة".