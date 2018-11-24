شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والننى يحمسان لاعبى المقاولون العرب قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل نادى المقاولون العرب حماس لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام النادى الأهلى فى المباراة التى ستجمعهما ببطولة الدورى الممتاز الثلاثاء المقبل، بوضع نجمى الكرة العالميين محمد صلاح جناح ليفربول ومحمد الننى لاعب وسط أرسنال على جدران غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق بمقر النادى. ويضع مسئولو المقاولون صورة الثنائى صلاح والننى أحد أبناء النادى السابقين، على جدران غرف الملابس كنوع من التحفيز للاعبين. عقد محمد عادل فتحى المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة نادى المقاولون العرب جلسة مع لاعبى الفريق والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس اليوم لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الاهل التى ستقام الثلاثاء المقبل فى الجولة 16 للدورى حيث طالب المشرف على الكرة بضرورة الاستمرار على نفس الروح التى ظهر بها الفريق الفترة الاخيرة وتقديم عرض جيد يليق باسم المقاولون العرب بعد العروض الجيدة التى قدمها الفريق فى المباريات الاخيرة تحت قيادة الجهاز الفنى.

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