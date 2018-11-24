بث مباشر لمباراة القرن.. ريفر بليت × بوكا جونيورز (إياب نهائي الليبرتادورس)

كتب: ضياء السقا

عشاق الساحرة المستديرة، على موعد في الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مع مباراة القرن بين عملاقي الكرة الأرجنتينية بوكا جونيورز وريفر بليت، على ملعب "المونومينتال"، معقل الريفر، في إياب نهائي كأس الليبرتادورس.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الايجابي (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، مما يجعل جميع الاحتمالات واردة في مباراة اليوم.

وللمرة الأولى في التاريخ، يتقابل الفريقان وجها لوجه، في نهائي ليبرتادوريس، مما ينذر بسوبر كلاسيكو مثير للغاية، سيحظى باهتمام ومتابعة الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

المباراة ستحظى بتأمين على أعلى مستوى، بسبب الحماس المفرط من جانب الجماهير، واللاعبين في لقاء الديربي.

ولأول مرة في التاريخ، سينتقل «سوبر كلاسيكو» الأرجنتين، بين بوكا جونيورز وريفر بليت من كونه قمة محلية إلى قمة قارية، ليس هذا فحسب، فستكون المقابلة في نهائي كوبا ليبيرتادوريس، أمور تدعو كلها لانتظار مباراة قوية وشرسة، لفريقين يتميزان في الأساس بجماهير رائعة.

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