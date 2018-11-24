الزمالك يكشف حقيقة معاقبته بسبب مستحقات موندومو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوي):

نفى نادي الزمالك ما تردد عن قرب صدور عقوبات ضده، بسبب تأخره في سداد المستحقات المالية للاعبه الكاميروني السابق أليكسيس موندومو.

وكانت تقارير أشارت إلى أن النادي ينتظر توقيع عقوبات ضده في 30 ديسمبر المقبل حال عدم سداد المستحقات اللاعب الكاميروني.

وأشار النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن خطاب " فيفا" ينص على أن المهلة الممنوحة لإدارة الزمالك تنتهي 31 يناير 2019، وليس كما يروج البعض.

ونشر الزمالك خطابا قال إنه تلقاه من الفيفا في هذا الشأن، مضيفا "هذا الخطاب بمثابة صفعة على وجوه المتآمرين والمأجورين".