تغريدة.. هل سخر صلاح من راموس؟ رواد الإنترنت يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (مصراوي):

سيطرت حالة من الجدل على رواد الانترنت بعد احتفال محمد صلاح نجم ليفربول بهدفه في شباك واتفورد في المباراة التي انتهت لصالح الريدز (3-0) ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية ربطت احتفال صلاح بهدفه في شباك واتفورد بقائد ريال مدريد سيرجيو راموس الذي اعتاد الاحتفال بطريقة مشابهة بعد أهدافه مع الفريق الملكي.

وخرج عديد من المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليعلقون على احتفال صلاح بهدفه حيث رفع "مو" عدد أهدافه في شباك الفريق المنافس إلى 6 أهداف.

وقال البعض إن صلاح كان يريد أن يقلد سيرجيو راموس، في المقابل يرى آخرون أن صلاح كان يسخر من راموس خاصة بعد الاشاعات التي ربطت قائد ريال مدريد بتناوله منشطات محظورة قبل مباراة يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2017.

جدير بالذكر أن جماهير ليفربول سبقت وأن هاجمت قائد ريال مدريد على خلفية تسببه في إصابة صلاح بنهائي دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الماضية والتي انتهت بفوز الملكي (3-1).

واستطاع صلاح أن يسجل هذا الموسم سبعة أهداف في الدوري بجانب هدفين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.