كلوب يتحدث عن احتفال صلاح بهدفه أمام واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي أن يكون لديه علم بمعنى الاحتفال الذي قام به محمد صلاح عقب تسجيل هدفه في مرمى واتفورد بالدوري الانجليزي.

وقال كلوب ردًا على أسئلة وسائل الإعلام عقب مباراة واتفورد في الجولة الـ13 من الدوري الانجليزي بشأن معنى احتفال محمد صلاح: "ليس لدي أدنى فكرة."

رفع محمد صلاح صلاح 3 أصابع من كل يد عقب تسجيل الهدف، أمرًا فسره البعض على أنه سخرية من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الذي يحتفل بطريقة مشابهة لكن برفع 4 أصابع، فيما يرى البعض أنه يحتفل بتسجيل هدفه السادس أمام واتفورد، خلال المباريات الثلاث التي لعبها.

وتحدث كلوب عن المباراة، قائلًا: "اعتقد أن النتيجة تخبرك بقصة المباراة، لقد قاتلنا وهم دافعوا، ولعبوا على الهجمة المرتدة، لذا حصلنا على بعض اللحظات الجيدة لكن لم نسجل خلالها، وهذه ليست مشكلة كبيرة إذا استمرينا بنفس المستوى."

وتابع: "الطريقة التي أنهينا بها المباراة كانت عبقرية على الأخص خلال الهدف الثالث، والهدف الأول كان عبقريًا من ناحية كرة القدم، والركلة الثابتة من ألكساندر أرنولد كانت كالحلم، لقد كانت مباراة جيدة أمام فريق جيد."