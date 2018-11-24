تقارير: انضمام مصطفى كمال للجهاز الفني لأهلي طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير ليبية، تعاقد نادي أهلي طرابلس مع مصطفى كمال ليتولى مهمة تدريب حراس الفريق الليبي.

وأوضحت التقارير أن مصطفى كمال انضم بذلك للجهاز الفني للفريق الليبي، الذي يقوده المصري إيهاب جلال، المدير الفني السابق للزمالك.

وبحسب صحيفة ريميسا الليبية، أشارت إلى أن مصطفى كمال سيتولى تدريب حراس أهلي طرابلس، ومن المقرر أن يباشر مهامه بداية من يوم الغد الاحد.

يذكر أن مصطفي كمال مواليد 1973 واشرف علي تدريب العديد من الأندية المصرية منها مصر المقاصة وإنبي والزمالك والأهلي.