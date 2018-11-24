رياضة | أهداف مباراة - توتنهام 3 × 1 تشيلسي | تعليق حفيظ دراجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - توتنهام 3 × 1 تشيلسي | تعليق حفيظ دراجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإتفاق 2 x

16:30 4 التعاون الفيصلي 1 x

18:50 1 الهلال كأس الليبرتادوريس 2018 ريفر بليت - x

22:00 - بوكا جونيورز الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد 4 x

17:00 0 كريستال بالاس وست هام يونايتد 0 x

17:00 3 مانشستر سيتي واتفورد 0 x

17:00 3 ليفربول توتنهام هوتسبير 3 x

19:30 0 تشيلسي الدوري الإسباني إيبار 3 x

14:00 0 ريال مدريد فالنسيا 3 x

17:15 0 رايو فاليكانو أتلتيكو مدريد - x

21:45 - برشلونة الدوري الإيطالي أودينيزي 1 x

16:00 0 روما يوفنتوس 2 x

19:00 0 سبال انتر ميلان - x

21:30 - فروسينوني

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