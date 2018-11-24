رياضة | أياكس يهزم بريدا في الدوري الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يهزم بريدا في الدوري الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز فريق أياكس على مضيفه بريدا 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز ادو دين هاج على زفوله 3 / 2.
وسجل أهداف أياكس جيثرو ماشارن، لاعب بريدا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40 وزكريا لبيض في الدقيقة 54 وكلاس يان هونتيلار في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
ورفع أياكس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بريدا عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.
وفي المباراة الثانية، فاز أدو دين هاج على زفوله 3 / 2.
وسجل أهداف أدو دين هاج عبد الناصر الخياطي (هدفين) الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 17 والثاني في الدقيقة 24 وأضاف الهدف الثالث نيك كويبرس في الدقيقة 83.
فيما سجل هدفي زفوله توماس لام وكلينت ليمنز في الدقيقتين السابعة و18.
ورفع أدو دين هاج رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد زفوله عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.
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