رياضة | عاجل .. تأجيل نهائي كأس ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. تأجيل نهائي كأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ريفيربليت ضد منافسه نادي بوكا جونيورز، مساء اليوم في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.

وفي ‏بيان رسمي نظرًا للأحداث المؤسفة، سيتم تأجيل انطلاق اللقاء، وان المباراة ستلعب في الـ18:00 بتوقيت الأرجنتين، وفي (12:00 بتوقيت مكة).