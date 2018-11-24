رياضة | عاجل .. تأجيل نهائي كأس ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. تأجيل نهائي كأس ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي نادي ريفيربليت ضد منافسه نادي بوكا جونيورز، مساء اليوم في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.
وفي بيان رسمي نظرًا للأحداث المؤسفة، سيتم تأجيل انطلاق اللقاء، وان المباراة ستلعب في الـ18:00 بتوقيت الأرجنتين، وفي (12:00 بتوقيت مكة).
وألقت جماهير الريفيربليت علي لاعبي البوكا رذاذ الفلفل خارج ملعب المباراة، من أجل التأثير علي اللاعبين قبل بداية مباراة المباراة.
يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة التعادل 2-2 علي ملعب البوكا جونيورز، وكان من المقرر أن تقام مباراة اليوم في العاشرة مساءً.
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