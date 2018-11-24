رياضة | رابط الاسطورة مباشر.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد (بث مباشر) .. شاهد ليونيل ميسي ضد اتليتكو مدريد | يلا شوت

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رابط الاسطورة مباشر.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد (بث مباشر) .. شاهد ليونيل ميسي ضد اتليتكو مدريد | يلا شوت

نرصد لكم من خلال تلك المقالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني لكرة القدم يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل النادي المدريدي.

رابط الاسطورة مباشر.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد (بث مباشر) .. شاهد ليونيل ميسي ضد اتليتكو مدريد | يلا شوت

وسيكون بإمكان متابعين الساحرة المستدير ألتقاط ترددات القنوات المجانية التي سوف تذيع مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد من خلال العديد من الأقمار الصناعية الشهيرة دون النظر إلى النايل سات، وبالتأكيد يعلم الجميع إن المواجهة ستكون متاحة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي المشفرة وتحديداً HD3، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق التونسي عصام الشوالي، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سنوفر لكم العديد من القنوات الفضائية الناقلة للقاء على الأقمار الصناعية استرا وهوت بيرد وغيرهم.

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

من المقرر أن يقام لقاء برشلونة أمام اتلتيكو مدريد يوم السبت 23 من شهر نوفمر الجاري، حيث سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة إلأ ربع مساءا بتوقيت غرينتش، وستلعب المواجهة على ملعب واندا ميتروبوليتانو والذي يتسع إلى حوالي 70 ألف متفرج من داخل أرضية الميدان.

رابط الاسطورة مباشر.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد (بث مباشر) .. شاهد ليونيل ميسي ضد اتليتكو مدريد | يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

سيتم نقله عبر مختلف القنوات الفضائية من خلال أبرز الأقمار الصناعية، وبالتأكيد سيتم إذاعته بالمجان على الهواء ليتمكن مشجعي كرة القدم من مشاهدة المباراة والاستمتاع بها.

رابط الاسطورة مباشر.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد (بث مباشر) .. شاهد ليونيل ميسي ضد اتليتكو مدريد | يلا شوت

وستكون قناة ARENA SPORT ناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي.

أيضاً قناة CBC Sport HD ستذيع اللقاء على القمر الآذري على التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

ومن المنتظر أن تقوم قناة IRIB Varzich ببث اللقاء مباشرة على القمر الصناعي بدر، وذلك من خلال التردد 11881 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

قناة Syria Sport التي تبث مجاناً على القمر الصناعي أكسريس على تردد 10986V12110.

ويعود فيليب كوتينهو إلى صفوف نادي برشلونة في هذا اللقاء بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

رابط الاسطورة مباشر.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد (بث مباشر) .. شاهد ليونيل ميسي ضد اتليتكو مدريد | يلا شوت

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو مدريد حتي الآن ولا يوجد أى قنوات ناقلة اخرى، كونوا متابعين معنا في حالة ظهور أى من القنوات سنضع ترددها.

اتلتيكو مدريد يعود إليه في تلك المواجهة دييغو كوستا الذي يرغب في فك حظه العاثر أمام برشلونة والتسجيل لأول مرة أمام الفريق الكتالوني، في حالة فوز اتلتيكو مدري بهذا اللقاء سيتصدر الدوري لأول مرة هذا الموسم وهو ما سيسعى إليه ابناء المدرب دييغو سيموني خاصة أن المباراة ستلعب على أرضية ميدانهم.

رابط الاسطورة مباشر.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد (بث مباشر) .. شاهد ليونيل ميسي ضد اتليتكو مدريد | يلا شوت

التشكيلة المثالية لبرشلونة خلال تلك المواجهة التي ستتكون من تير شتيجن في حراسة المرمى، وفي الدفاع سميدو وبيكية ولينجليت والبا، وفي الوسط بوسكيتس وفيدال وارثر وكوتينهو وفي الهجوم ميسي وسواريز، في مباراة سيعلق عليها عصام الشوالي.

رابط الاسطورة مباشر.. مباراة برشلونة واتليتكو مدريد (بث مباشر) .. شاهد ليونيل ميسي ضد اتليتكو مدريد | يلا شوت