رياضة | بالأرقام.. حسين السيد لـ إدارة الأهلي "لا تبحثوا عن ظهير أيسر - أنا موجود"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. حسين السيد لـ إدارة الأهلي "لا تبحثوا عن ظهير أيسر - أنا موجود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الأهلي يبحث عن ظهير أيسر لضمه في يناير" عندما تقرأ هذا الخبر عبر المواقع الرياضية بالتأكيد سوف تصيبك دهشة كبيرة خاصة إذا كنت واحدًا من مشجعي الأهلي، وذلك ليس بسبب عدم حاجة الأهلي لتدعيم جبهته اليسري أو وجود بدائل مميزة داخل الفريق لشغل هذا المركز، ولكن السبب الحقيقي وراء الدهشة من ذلك الخبر، هو وجود ظهير أهلاوي مميز يدعي "حسين السيد" يقدم مستويات رائعة رفقة فريق الاتفاق السعودي والذي يلعب له مُعارًا، ولم تتخذ إدارة النادي أي خطوات رسمية لاستعادة خدماته في الشتاء حتى الآن.

• أرقام حسين السيد مع الاتفاق السعودي:

حسين السيد انضم لصفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتألق بشكل ملحوظ رفقة الفريق السعودي وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة الماضية.

لعب حسين السيد 18 مباراة مع الاتفاق السعودي ، فاز فريقه في 10 مباريات، وخسر 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

بلغ عدد دقائق اللعب الفعلية للاعب الشهير بـ"مارسيلو" مع الاتفاق السعودي (1604 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل هدفين، وصنع هدف وحيد، وحصل على 7 بطاقات صفراء.

شارك حسين السيد في جميع مبارياته مع الاتفاق السعودي بشكل أساسي، ولم يتم تغييره سوي مرتين فقط، مما يؤكد أنه بات واحدًا من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق.

فاجئ حسين السيد الجميع اليوم خلال مباراة فريقه ضد التعاون وسجل هدفًا رائعًا من ضربة رأس رغم قصر قامته مما يؤكد أن اللاعب وصل لأعلي مستوياته الفنية رفقة الاتفاق.

• عودة حسين السيد للأهلي "ضرورية":

أصبحت عودة حسين السيد للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضرورية، خاصة في ظل إصابة علي معلول الظهير الأيسر التونسي، وابتعاده عن الملاعب فترة طويلة، بالإضافة لخروج أنباء تفيد برغبة اللاعب التونسي في الرحيل عن القلعة الحمراء.

وتألق "مارسيلو" اللافت للأنظار رفقة الاتفاق السعودي جعلته خيارًا مثاليًا لقيادة الجبهة اليسري في الأهلي حتي إذا فكرت إدارة النادي في تدعيم هذا المركز بالتعاقد مع لاعب آخر خلال فترة الانتقالات المقبلة.