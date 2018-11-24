رياضة | يلا شوت (Barcelona) مشاهدة مباراة برشلونة اليوم .. بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد لايف اون لاين Barcelona

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يلا شوت (Barcelona) مشاهدة مباراة برشلونة اليوم .. بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد لايف اون لاين Barcelona

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يلا شوت (Barcelona) مشاهدة مباراة برشلونة اليوم .. بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد لايف اون لاين Barcelona

المباراة ستكون قوية وصعبة بين الفريقين فهي مباراة القمة التي يسعي كل فريق لتحقيق الانتصار فيها واسعاد الجماهير فهي تعد قمة كبيرة بعد الكلاسيكو والديربي لكل الجمهورين , المباراة ستكون بمثابة الفرصة للفريقين من أجل الاستعداد للجولة القادمة في دوري ابطال اوروبا خاصة الفريق الكتالوني الذي يقع في مجموعة صعبة للغاية.

يلا شوت (Barcelona) مشاهدة مباراة برشلونة اليوم .. بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد لايف اون لاين Barcelona

المواجهة لن تكن في ارضية الملعب فقط وبين الجماهير في الملعب لكن ستكون بصورة اكبر بين المدربين الذي يسعي كلا منهما لغلق جميع الحلول والمساحات علي الخصم الاخر واستغلال الفرص التي تتاح لفريقه من أجل تحقيق الانتصار , المباراة ستكون مثيرة كما هي العادة بينهما وستشهد الكثير من الخشونة والقوة من الجانبين لحصد الثلاث نقاط.

يلا شوت (Barcelona) مشاهدة مباراة برشلونة اليوم .. بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد لايف اون لاين Barcelona

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يلا شوت (Barcelona) مشاهدة مباراة برشلونة اليوم .. بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد لايف اون لاين Barcelona

الفريقين قد تواجها في 197 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والاوروبية والتفوق لصالح برشلونة ب 90 مباراة مقابل 61 مباراة لاتلتيكو مدريد وتعادل الفريقين في 46 مباراة وسجل لاعبي برشلونة 378 هدف مقابل 297 هدف لاتلتيكو وانتهت اخر مواجهة بين الفريقين بفوز برشلونة بهدف نظيف , ورغم تفوق الفريق الكتالوني لكن ذلك التفوق محلي في اغلبه حيث أن الفريق المدريدي قد استطاع أخراج برشلونة من دوري ابطال اوروبا في عديد من المناسبات.

يلا شوت (Barcelona) مشاهدة مباراة برشلونة اليوم .. بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد لايف اون لاين Barcelona

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