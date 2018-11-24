رياضة | راموس تاسع لاعبي ريال مدريد خوضًا للمباريات في الليجا عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس تاسع لاعبي ريال مدريد خوضًا للمباريات في الليجا عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار النجم الدولي الإسباني سيرخيو راموس قائد ومدافع رال مدريد، تاسع لاعب من لاعبي ريال مدريد عبر التاريخ يشارك في مباريات بقميص الملكي في الليجا.

وأشار الموقع الرسمي لريال مدريد، إلى أن الظهور الرسمي الأول لراموس كان في 10 سبتمبر 2005، ضد سيلتا فيجو في ملعب سانتياجو برنابيو، ويخوض حالياً موسمه الـ14 في النادي.

ولعب سيرخيو راموس في المباراة ضد ايبار وأصبح تاسع لاعب مدريديستا بأكبر عدد من المباريات في الليجا، حيث لعب الكابتن 404 مباراة بالقميص الأبيض في المسابقة المحلية، معادلاً بذلك رصيد ميتشل في الفترة بين 1982 و1996.

وحقق راموس 272 فوزاً في الليجا وسجل 57 هدفاً، في الموسم الجاري، وأحرز أربعة أهداف مظهراً براعة كبيرة في تسديد ركلات الجزاء، كذلك، فاز بلقب الليجا أربع مرات، وفي تصنيف لاعبي ريال مدريد بأكبر عدد من المباريات في المسابقة، يحتل كاماتشو المركز الثامن بـ414 مباراة.