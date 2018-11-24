رياضة | محاضرة تحفيزية من "فييرا" للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة بطل بوروندي

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حرص البرازيلى “يوسف فييرا” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على إقامة محاضرة تحفيزية للاعبين قبيل انطلاق المران عصر اليوم. ويستعد الإسماعيلى لملاقاة “ماسيجير نيجوزى” بطل بوروندى الأربعاء القادم على ملعب “أوروكوندو” ، لحساب جولة الذهاب بدور الــ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وطالب المدرب البرازيلى لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية وعدم التهاون من أجل تسهيل المهمة فى لقاء الإياب المقرر له مطلع سبتمبر المقبل. وشدد المدير الفنى على أهمية الخروج من نفق تراجع النتائج من خلال تسلح كل لاعب يحصل على فرصة المشاركة بالروح القتالية وإثبات مدى جدراته فى ارتداء قميص النادى الإسماعيلى. كما طالب فييرا اللاعبين بالإستفادة من أجواء الأمطار التى شهدها مران اليوم ، تحسبا لتكرار هذا المشهد فى المباراة القادمة.

وأتم فييرا فى ختام حديثه للاعبين بالتأكيد على مصالحة الجماهير الغفيرة والتى تشعر بحزن كبير بعد خسارة الفريق عدة مباريات فى الأونة الأخيرة.

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