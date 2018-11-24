رياضة | تابع رابط Yallaa shoot - مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم | بث مباشر برشلونة واتليتكو مدريد لايف .. يلا شوت

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إليكم موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم السبت في مباريات الدوري الإسباني هذا الأسبوع، ويأتي موعد مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الاليجا، والتي يستقبل من خلالها أتلتيكو مدريد برشلونة على أرضية ملعب واند ميتر، في قمة كروية منتظرة من الجماهير العالمية، والتي يبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة الفوز في ظل الصراع على المراكز الأولى من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018/2019، حيث سنعرض عليكم موعد وتوقيت مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم والقنوات الناقلة لها مباشرة كذلك.

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موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم

جاء في جدول مباريات الدوري الإسباني هذا الأسبوع أنه موعد مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الاليجا، سيكون اليوم السبت الموافق ل 24 نوفمبر 2018 الجاري، وتوقيت انطلاقة مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم سيكون في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت غرينتش العالمي، والذي يصادف الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لموعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم السبت

من المنتظر أن تعرض مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد مباشرة اليوم السبت 24/11/2018، على مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، القناة الناقلة لمباريات الدوري الإسباني حصريا باللغة العربية، وستعرض أحداث مباراة البرسا والأتلتيكو مباشرة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 3، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه رسميا.

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موعد مباراة برشلونة القادمة واتلتيكو مدريد اليوم

في جدول ترتيب الدوري الإسباني يتواجد الفريق الكتالوني قبل موعد مباراة أتلتيكو مدريد في المركز الأول من ترتيب الاليجا برصيد أربعة وعشرون نقطة، وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة في سبعة مباريات والتعادل في ثلاثة، وانهزم رفاق ميسي إلى حدود الآن في الدوري في مباراتين.

وفي المقابل فريق الأتلتيكو قبل موعد مباراة برشلونة القادمة يوم الأحد، يتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثلاثة وعشرون نقطة، وذلك بعد تحقيق الفوز من خلال المباريات الماضية في ستة مباريات والتعادل في خمسة، وإتهزم إلى الآن في مواجهة واحدة فقط.

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معلق مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم

تما الإعلان من طرف مجموعة قنوات بي إن سبورت، عن إسم معلق مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم السب 24 نوفمبر 2018، حيث سيتواجد في التعليق على المباراة المعلق عصام الشوالي، وذلك على قناة بي إن سبورت أش دي 3.

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم

في هذه الفقرة مع إقتراب موعد المباراة سنعرض عليكم بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم يلا شوت حصري، وذلك في أهم مباريات اليوم، وكل ما عليكم العودة إلينا قبل إنطلاقة مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم من أجل متابعة البث المباشر للمباراة معنا.