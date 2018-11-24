رياضة | تابع رابط Yallaa shoot - مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم | بث مباشر برشلونة واتليتكو مدريد لايف .. يلا شوت

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إليكم موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم السبت في مباريات الدوري الإسباني هذا الأسبوع، ويأتي موعد مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الاليجا، والتي يستقبل من خلالها أتلتيكو مدريد برشلونة على أرضية ملعب واند ميتر، في قمة كروية منتظرة من الجماهير العالمية، والتي يبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة الفوز في ظل الصراع على المراكز الأولى من جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018/2019، حيث سنعرض عليكم موعد وتوقيت مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم والقنوات الناقلة لها مباشرة كذلك.
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موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم
جاء في جدول مباريات الدوري الإسباني هذا الأسبوع أنه موعد مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الاليجا، سيكون اليوم السبت الموافق ل 24 نوفمبر 2018 الجاري، وتوقيت انطلاقة مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم سيكون في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت غرينتش العالمي، والذي يصادف الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
القنوات الناقلة لموعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم السبت
من المنتظر أن تعرض مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد مباشرة اليوم السبت 24/11/2018، على مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، القناة الناقلة لمباريات الدوري الإسباني حصريا باللغة العربية، وستعرض أحداث مباراة البرسا والأتلتيكو مباشرة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 3، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه رسميا.
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موعد مباراة برشلونة القادمة واتلتيكو مدريد اليوم
في جدول ترتيب الدوري الإسباني يتواجد الفريق الكتالوني قبل موعد مباراة أتلتيكو مدريد في المركز الأول من ترتيب الاليجا برصيد أربعة وعشرون نقطة، وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة في سبعة مباريات والتعادل في ثلاثة، وانهزم رفاق ميسي إلى حدود الآن في الدوري في مباراتين.
وفي المقابل فريق الأتلتيكو قبل موعد مباراة برشلونة القادمة يوم الأحد، يتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثلاثة وعشرون نقطة، وذلك بعد تحقيق الفوز من خلال المباريات الماضية في ستة مباريات والتعادل في خمسة، وإتهزم إلى الآن في مواجهة واحدة فقط.
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معلق مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم
تما الإعلان من طرف مجموعة قنوات بي إن سبورت، عن إسم معلق مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم السب 24 نوفمبر 2018، حيث سيتواجد في التعليق على المباراة المعلق عصام الشوالي، وذلك على قناة بي إن سبورت أش دي 3.
مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم
في هذه الفقرة مع إقتراب موعد المباراة سنعرض عليكم بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم يلا شوت حصري، وذلك في أهم مباريات اليوم، وكل ما عليكم العودة إلينا قبل إنطلاقة مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم من أجل متابعة البث المباشر للمباراة معنا.
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نرصد لكم من خلال تلك المقالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني لكرة القدم يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل النادي المدريدي.
وسيكون بإمكان متابعين الساحرة المستدير ألتقاط ترددات القنوات المجانية التي سوف تذيع مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد من خلال العديد من الأقمار الصناعية الشهيرة دون النظر إلى النايل سات، وبالتأكيد يعلم الجميع إن المواجهة ستكون متاحة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي المشفرة وتحديداً HD3، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق التونسي عصام الشوالي، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سنوفر لكم العديد من القنوات الفضائية الناقلة للقاء على الأقمار الصناعية استرا وهوت بيرد وغيرهم.
موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد
من المقرر أن يقام لقاء برشلونة أمام اتلتيكو مدريد يوم السبت 23 من شهر نوفمر الجاري، حيث سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة إلأ ربع مساءا بتوقيت غرينتش، وستلعب المواجهة على ملعب واندا ميتروبوليتانو والذي يتسع إلى حوالي 70 ألف متفرج من داخل أرضية الميدان.
تابع رابط Yallaa shoot - مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم | بث مباشر برشلونة واتليتكو مدريد لايف .. يلا شوت
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو مدريد
سيتم نقله عبر مختلف القنوات الفضائية من خلال أبرز الأقمار الصناعية، وبالتأكيد سيتم إذاعته بالمجان على الهواء ليتمكن مشجعي كرة القدم من مشاهدة المباراة والاستمتاع بها.
وستكون قناة ARENA SPORT ناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي.
أيضاً قناة CBC Sport HD ستذيع اللقاء على القمر الآذري على التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.
ومن المنتظر أن تقوم قناة IRIB Varzich ببث اللقاء مباشرة على القمر الصناعي بدر، وذلك من خلال التردد 11881 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.
قناة Syria Sport التي تبث مجاناً على القمر الصناعي أكسريس على تردد 10986V12110.
ويعود فيليب كوتينهو إلى صفوف نادي برشلونة في هذا اللقاء بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.
تابع رابط Yallaa shoot - مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم | بث مباشر برشلونة واتليتكو مدريد لايف .. يلا شوت
هذه هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو مدريد حتي الآن ولا يوجد أى قنوات ناقلة اخرى، كونوا متابعين معنا في حالة ظهور أى من القنوات سنضع ترددها.
اتلتيكو مدريد يعود إليه في تلك المواجهة دييغو كوستا الذي يرغب في فك حظه العاثر أمام برشلونة والتسجيل لأول مرة أمام الفريق الكتالوني، في حالة فوز اتلتيكو مدري بهذا اللقاء سيتصدر الدوري لأول مرة هذا الموسم وهو ما سيسعى إليه ابناء المدرب دييغو سيموني خاصة أن المباراة ستلعب على أرضية ميدانهم.
تابع رابط Yallaa shoot - مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم | بث مباشر برشلونة واتليتكو مدريد لايف .. يلا شوت
التشكيلة المثالية لبرشلونة خلال تلك المواجهة التي ستتكون من تير شتيجن في حراسة المرمى، وفي الدفاع سميدو وبيكية ولينجليت والبا، وفي الوسط بوسكيتس وفيدال وارثر وكوتينهو وفي الهجوم ميسي وسواريز، في مباراة سيعلق عليها عصام الشوالي.
تابع رابط Yallaa shoot - مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم | بث مباشر برشلونة واتليتكو مدريد لايف .. يلا شوت
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