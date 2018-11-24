رياضة | kora online | مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star

kora online | مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star

يلا شوت مشاهدة مباريات كرة القدم بث مباشر فى جميع أنحاء العالم، مشاهدة برشلونة و أتلتيكو مدريد لحظة بلحظة، من خلال | kora star /kora live/yalla shoot،كورة لايف والتى ستقام فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدورى الاسبانى لكرة القدم، بث مباشر يوتيوب اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، المباراة يتم نقلها حصرياً عبر قناة bein sport hd 2.

kora online | مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star

موعد برشلونة و أتلتيكو مدريد

بث مباشر لايف لمباراة ليفربول و واتفورد من خلال رابط يلا شوت yalla shoot، كورة ستار، كورة اون لاين، اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى المواعيد الأتية:

kora online | مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star

تمام الساعة التاسعة الا ربع مساء بتوقيت مصر

تمام الساعة العاشرة الا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة

الساعة الحادية عشر الا ربع مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمان

رابط مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بجودة عالية

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