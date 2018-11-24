شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة تحفيزية للاعبى الزمالك فى البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك مكافآت مجزية للاعبى الفريق الكروى الأول فى البطولة العربية لتحفيزهم على تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ16 لبطولة زايد للأندية العربية الأبطال والتأهل لدور ربع النهائى للبطولة، حيث اعتمد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، لائحة مالية جديدة خاصة بالبطولة العربية على هامش لائحة الفريق فى الدورى عمد خلالها على مضاعفة مكافآت الفوز وتخصيص مكافأة استثنائية للاعبين بعد التأهل فى كل دور من أدوار البطولة.

من جهة ثانية، ينتظم الفريق الكروى الأول فى معسكر مغلق اليوم «الأحد» للمبيت به ليلة مباراته مع نظيره الجونة فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز والمقررة غدا على أرض ملعب بتروسبورت بعد قرار لجنة المسابقات تغيير ملعب المباراة على أن تقام مباراة الدور الثانى بين الفريقين فى ملعب الجونة. ويختتم الفريق تدريباته اليوم يعقبه إعلان كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، القائمة التى سيخوض بها المباراة والتى ستشهد اكتمال القوة الضاربة للفريق بعد عودة الدوليين الأجانب حمدى النقاز وفيرجانى ساسى وكابونجو كاسونجو بعد انتظامهم فى التدريبات الجماعية عقب انتهائهم من المشاركة مع منتخباتهم. فيما يواصل محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، برنامجه العلاجى والتأهيلى بعد تأكد غيابه عن مواجهتى الجونة والاتحاد السكندرى. وطالب رئيس النادى اللاعبين والجهاز الفنى بمواصلة الانتصارات والمضى قدما نحو تعزيز صدارة جدول الدورى بالفوز على الجونة محذرا من أى تهاون أو استهتار أمام الجونة أو أى فريق بالدورى، مشيرا إلى أن الفريق بات مطالبا بالفوز فى كل مبارياته لاستمرار انفرداه بالقمة.

وأثنى رئيس النادى على دور أمير مرتضى، المشرف على الكرة، فى إعادته للانضباط داخل الفريق وإعادة الروح بين جميع اللاعبين واحتوائه للبدلاء والمستبعدين بدليل عدم تصدير أزمة أو مشكلة داخل الفريق منذ توليه المسؤولية فضلا عن استمرار نغمة الانتصارات محليا وعربيا وأفريقيا.

يأتى هذا فيما عرض أحد وكلاء اللاعبين على إدارة الكرة فكرة التعاقد مع جون أنطوى، مهاجم المقاصة، بعد تألقه فى الفترة الأخيرة وفتح وكيل اللاعبين خط اتصال مع أنطوى استطلع فيه رأيه حول الانضمام للقلعة البيضاء وهو ما رحب به اللاعب وتمنى أن تتخذ المفاوضات شكلها الرسمى مع إدارة النادى الفيومى، ويأتى التفكير فى ضم انطوى أو مهاجم أفريقى تحسبا لتلقى حميد أحداد أى عرض احتراف خارجى. فى شأن آخر، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تغريم نادى الزمالك 40 ألف جنيه لما بدر من جمهوره تجاه الجهاز الفنى لـ«الداخلية»، مع التحذير باللعب دون جمهور فى حالة التكرار، كما فرضت اللجنة غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على لاعبى الزمالك، وتوجيه الشكر إلى محمود عبدالمنعم كهربا لمحاولته وقف السلوك غير الرياضى لزملائه، كما تم توقيع غرامة مالية على «الداخلية» قدرها 20 ألف جنيه.