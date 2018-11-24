شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين «لوكسمبورجو» و«موسلين» لخلافة كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لاتزال توابع خروج الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى من البطولة العربية تلقى بظلالها داخل القلعة الحمراء، حيث يكثف مسؤولو النادى البحث عن مدير فنى أجنبى جديد لخلافة باتريس كارتيرون، بعدما تلقى العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب.

ويفاضل مسؤولو النادى بين 5 مدربين لتولى المهمة الفنية للفريق، على رأسهم الأرجنتينى رامون دياز، الذى سبق ودخل الأهلى فى مفاوضات معه لخلافة حسام البدرى قبل انطلاق الموسم الجارى، إلا أنه تولى قيادة اتحاد جدة السعودى، قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج، وأيضاً مواطنه ديجوو دبواف، صاحب الـ45 عاماً، والذى تولى قيادة أندية ريفربلات وجودى كروز، وأرسينج، وكذلك كان له تجربة مع المنتخب البحرينى، والمدرب البرازيلى المخضرم فاندرلى لوكسمبورجو، والذى قاد منتخب البرازيل للتتويج ببطولة كوبا أمريكا عام 1999، ونجح فى تحقيق 5 ألقاب للدورى البرازيلى مع أندية بالميراس مرتين، وبطولة مع كلا من كوريزرو وكورنثيانز وسانتوس، وبطولة كأس البرازيل مع كوريزرو، حيث جمع بين الدورى والكأس موسم 2003.

وتولى لوكسمبورجو قيادة ريال مدريد موسم 2005 خلال 45 مباراة، حقق الفوز فى 28 مباراة وتعادل فى 7 وتلقى الخسارة فى 10 مباريات، وجاء الألمانى بيتر نويرور فى قائمة المدربين المرشحين، صاحب الـ63 عام، وتولى قيادة أندية هانوفر وشالكه وبوخوم وهيرتا برلين، وبدأ المدرب الألمانى مسيرته التدريبية منذ عام 1985.

وهناك الصربى سلافوليوب موسلين الذى تولى تدريب أندية لانس ولومان فى فرنسا والوداد البيضاوى المغربى، وليفسكى صوفيا البلغارى، وميتالورج دونيتسك الأوكرانى، ولوكيرين البلجيكى، ولوكوموتيف موسكو الروسى، كما طرح أيضاً اسم الهولندى تين كات، المدير الفنى السابق للجزيرة الإماراتى.

جاء ذلك فى الوقت الذى قرر فيه مجلس الإدارة قبول اعتذار مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى، وتعيين طارق سليمان بدلاً منه، كما تم تصعيد عادل مصطفى، من قطاع الناشئين، ليتولى مهمة المدرب المساعد، مع الإبقاء على سامى قمصان فى منصب المدرب العام مع محمد يوسف، المدير الفنى، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

وعلى صعيد الصفقات الجديدة، دخل سيد عبدالحفيظ، فى مفاوضات جادة مع عمرو وردة، لاعب باوك اليونانى، لإعادته للفريق مرة أخرى، على سبيل الإعارة، خاصة فى ظل توتر العلاق بينه وبين رازفان لوشيسكو، المدير الفنى لباوك سالونيكا اليونانى.

ويسعى عبدالحفيظ لإبرام العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما وقع على غزال لاعب المنتخب الوطنى، وفانكوفر وايتكابس الكندى لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم من أجل تدعيم خط الدفاع، كما وقع أيضاً محمد محمود، لاعب وادى دجلة لمدة 5 سنوات، بعدما اتفق مسؤولو الأهلى مع ماجد سامى، رئيس وادى دجلة على انتقال اللاعب، وكافة التفاصيل المادية للصفقة. فيما طلب محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، التعاقد مع الثلاثى: على فوزى، الظهير الأيمن لنادى إنبى، ومحمود وحيد، الظهير الأيسر لمصر المقاصة، وإسلام جابر لاعب الداخلية.

من جهة أخرى، استأنف الفريق تدريباته، أمس «السبت» على أرض ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب التى تقام يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام.