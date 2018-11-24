سواريز يقود هجوم برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

أعلن "إرنستو فالفيردي" المدير الفني لنادي برشلونة التشكيل الرسمي للفريق لخوض مباراة الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في ملعب الأخير واندا متروبوليتانو.

وشهد التشكيل الرسمي للبلاوجرانا وفقاً لما جاء به الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على تويتر، اعتماد المدرب على طريقة 4-4-2 بعد زيادة لاعبي خط الوسط بالتشيلي "أرتورو فيدال"، وتواجد الثنائي "ليونيل ميسي"، "لويس سواريز" في المقدمة لقيادة هجوم الفريق بالمباراة.

ليضم تشكيل برشلونة كلاً من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا، أومتيتي، بيكيه، سيميدو.

الوسط: بوسكيتس، آرثر، روبرتو، فيدال.

الهجوم: سواريز، ليونيل ميسي.

ويحتل برشلونة قبل خوض المباراة المركز الأول برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد منافسه أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عنه.