الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على حسام عاشور ومؤمن زكريا

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي فرض عقوبة مالية مغلظة على ثنائي الفريق حسام عاشور ومؤمن زكريا.
من جانبه قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: " تم فرض عقوبة علي حسام عاشور بعد أحداث مباراة الوصل الاماراتي وتجاوزه ضد حكم اللقاء.
بينما تم تغريم مؤمن زكريا لغيابه عن مران الفريق رغم حصوله علي إذن لانه لا بد أن يعتذر قبلها بوقت كاف وليس في وقت المران.
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